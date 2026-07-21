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اقتصاد
"جيوَن".. تجربة دفع آمنة بتكاليف أقل
21 يوليو 2026 19:50
بطاقة جيون
الدفع الإلكتروني
بطاقات الدفع الإلكتروني
الدفع الذكي
الدفع الرقمي
الإمارات
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