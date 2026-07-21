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اقتصاد
"أدنوك" توسع استثماراتها في مجال الغاز بالإمارات
21 يوليو 2026 23:51
أبوظبي
أدنوك
أدنوك للغاز
الغاز
شركة أدنوك
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