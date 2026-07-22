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طائرة تهبط فوق منزل في تكساس
23 يوليو 2026 00:36
سقوط طائرة
هبوط طائرة
تكساس
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هبوط اضطراري
ولاية تكساس
أميركا
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