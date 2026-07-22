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"اللوفر باريس" يعيد فتح معرض أبولو بعد سرقة تاريخية
23 يوليو 2026 00:47
باريس
متحف اللوفر باريس
متحف اللوفر في باريس
اللوفر
متحف اللوفر
فرنسا
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