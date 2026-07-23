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مرسى السعديات.. وجهة تجمع الفخامة وأصالة التراث
23 يوليو 2026 18:43
أبوظبي
مرسى السعديات
السعديات
جزيرة السعديات في أبوظبي
جزيرة السعديات
الإمارات
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