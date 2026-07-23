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روبيو: إيران ستدفع ثمناً باهظاً
23 يوليو 2026 18:48
وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
دونالد ترامب
ترامب
إيران
أميركا
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