الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
إعصار يقذف سيارة في الهواء
23 يوليو 2026 22:00
الأعاصير
الصين
تشجيانغ
إعصار
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انهيار سد يغرق بلدة صينية
21 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
انهيار أرضي يدفن سكاناً تحت الركام
17 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كاميرا سيارة توثق لحظة انهيار جبل
17 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سيول عاتية تجرف السيارات في لحظات
13 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لحظات مرعبة.. شلال صخري يضرب السيارات
10 يوليو 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد القتلى بانهيار أرضي في الصين
الأخبار العالمية
​وزير الخارجية ‌الأميركي ​ونظيره الصيني يجريان محادثات على هامش اجتماع "آسيان"
اقتصاد
الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3%
الذكاء الاصطناعي
الصين تتصدر العالم بمجال تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر
الأخبار العالمية
ارتفاع عدد القتلى بانهيار أرضي في الصين
اليوم 20:42
الأخبار العالمية
​وزير الخارجية ‌الأميركي ​ونظيره الصيني يجريان محادثات على هامش اجتماع "آسيان"
22 يوليو 2026
اقتصاد
الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3%
20 يوليو 2026
الذكاء الاصطناعي
الصين تتصدر العالم بمجال تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر
20 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©