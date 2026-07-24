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فيضانات تجرف جسراً للمشاة
24 يوليو 2026 20:45
الفيضانات
مياه الفيضانات
بنغلاديش
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لقطات من الجو لمنازل وأراضٍ زراعية مغمورة في فرنسا
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شوارع بلدة إسبانية تتحول إلى أنهار
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