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حرائق الغابات في أوروبا تخرج عن السيطرة
26 يوليو 2026 22:10
حرائق الغابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق الغابات في إسبانيا
حرائق غابات
الحرائق
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مكافحة الحرائق
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