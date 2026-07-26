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حرائق الغابات في أوروبا تخرج عن السيطرة
26 يوليو 2026 22:10
حرائق الغابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق الغابات في إسبانيا
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