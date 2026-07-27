الإثنين 27 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ألعاب نارية تشعل حريقاً قرب موسكو
27 يوليو 2026 18:20
الألعاب النارية
ألعاب نارية
حوادث الحرائق
روسيا
الحرائق
موسكو
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
نيران تحاصر قطاراً وسط الغابات
15 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إجلاء آلاف السكان إثر حريق غابات في فرنسا
2 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق ضخم يهدد منازل في بنسلفانيا
25 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لحظة استهداف مصفاة نفط في موسكو
18 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق في اليابان.. و5 يفرون إلى البحر
5 أغسطس 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لدراسة أفكار جديدة بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء قصف على منطقة روستوف في روسيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
موسكو تتوعد كييف والغرب بـ"دفع ثمن" قصف روسيا
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لدراسة أفكار جديدة بشأن أوكرانيا
اليوم 18:49
الأخبار العالمية
قتلى جراء قصف على منطقة روستوف في روسيا
اليوم 17:40
الأخبار العالمية
قتلى جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
26 يوليو 2026
الأخبار العالمية
موسكو تتوعد كييف والغرب بـ"دفع ثمن" قصف روسيا
25 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©