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اليابان.. زلزال عنيف يقطع الكهرباء ويوقف حركة القطارات
28 يوليو 2026 19:23
جزيرة كيوشو
الزلازل
اليابان
انقطاع الكهرباء
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تسونامي اليابان
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