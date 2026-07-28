الثلاثاء 28 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
وادي الوريعة.. كنز طبيعي إماراتي على قائمة اليونسكو
28 يوليو 2026 19:31
قائمة التراث العالمي لليونسكو
محمية الوريعة
منظمة اليونسكو
لجنة التراث باليونسكو
اليونسكو
قائمة التراث العالمي
وادي الوريعة
الإمارات
الفجيرة
قائمة اليونسكو للتراث العالمي
محمية وادي الوريعة بالفجيرة
قائمة اليونسكو للتراث
محمية وادي الوريعة
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد.. يوم صنع تاريخ وطن
17 يوليو 2026
علوم الدار
علوم الدار
إنجاز إماراتي تاريخي.. "الفاية" على قائمة التراث العالمي لليونسكو
11 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
"قرية ليوا" تحتفي بـ"الحناء"
3 يناير 2025
علوم الدار
علوم الدار
حاكم الفجيرة: مع محمد بن زايد مستقبلنا بأيد أمينة
18 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
أول مدينة مستدامة في إمارة الفجيرة
24 يناير 2023
أخبار ذات صلة
علوم الدار
آمنة الضحاك: إدراج «وادي الوريعة» في قائمة اليونسكو إنجاز عالمي يتوج ريادة الإمارات في صون الطبيعة
التعليم والمعرفة
«الثقافة» وحكومة الفجيرة تتابعان ملف إدراج «وادي الوريعة» في «قائمة التراث»
التعليم والمعرفة
«ثقافة وسياحة أبوظبي» تحتفي بـ 15 عاماً على إدراج «مواقع العين» على قائمة «اليونسكو»
التعليم والمعرفة
مواقع العين الثقافية.. 15 عاماً على قائمة اليونسكو
علوم الدار
آمنة الضحاك: إدراج «وادي الوريعة» في قائمة اليونسكو إنجاز عالمي يتوج ريادة الإمارات في صون الطبيعة
25 يوليو 2026
التعليم والمعرفة
«الثقافة» وحكومة الفجيرة تتابعان ملف إدراج «وادي الوريعة» في «قائمة التراث»
25 يوليو 2026
التعليم والمعرفة
«ثقافة وسياحة أبوظبي» تحتفي بـ 15 عاماً على إدراج «مواقع العين» على قائمة «اليونسكو»
30 يونيو 2026
التعليم والمعرفة
مواقع العين الثقافية.. 15 عاماً على قائمة اليونسكو
29 يونيو 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
وادي الوريعة.. كنز طبيعي إماراتي على قائمة اليونسكو
الأخبار العالمية
اليابان.. زلزال عنيف يقطع الكهرباء ويوقف حركة القطارات
الأخبار العالمية
بدء عودة اللبنانيين إلى زوطر الغربية
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بالعودة لـ"العمل العسكري القوي" ضد إيران
الأخبار العالمية
رضيع يخطف سماعة طبيب
الأخبار العالمية
شاحنة تسقط من أعلى جسر في الهند⁣
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©