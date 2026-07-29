الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
أبوظبي تطوّر أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي
29 يوليو 2026 19:11
أبوظبي
أدوات الذكاء الاصطناعي
نماذج الذكاء الاصطناعي
دائرة القضاء في أبوظبي
قضاء أبوظبي
تقنيات الذكاء الاصطناعي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دائرة القضاء
العمل القضائي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها الجديدة إلى دمشق
14 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
كيف تُراقب أبوظبي مزارعها بالذكاء الاصطناعي؟
14 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
كيف تحمي المركبات «ذاتية القيادة» المُشاة في أبوظبي؟
2 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
من أبوظبي إلى العالم.. الإمارات تصوغ معادلة الذكاء الاصطناعي
19 فبراير 2026
علوم الدار
علوم الدار
"جاهزية".. منصة متكاملة بالذكاء الاصطناعي
17 أكتوبر 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» تناقش تنفيذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» تعرض إنتاج الرطب في مهرجان ليوا 2026
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» و«تنمية المجتمع» تتعاونان لترسيخ الاستقرار الأسري
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» تطّلع على الأنظمة القضائية في كازاخستان
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» تناقش تنفيذ منصة الذكاء الاصطناعي القضائية
28 يوليو 2026
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» تعرض إنتاج الرطب في مهرجان ليوا 2026
24 يوليو 2026
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» و«تنمية المجتمع» تتعاونان لترسيخ الاستقرار الأسري
23 يوليو 2026
علوم الدار
«قضاء أبوظبي» تطّلع على الأنظمة القضائية في كازاخستان
16 يوليو 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
السلام لا يُبنى على تهديد الجيران
علوم الدار
فاطمة العوضي.. شابة إماراتية تلامس القمم
الأخبار العالمية
ابتسامة ريو.. الرئيس البرازيلي يفحص أسنان مدير منظمة الصحة العالمية
علوم الدار
قرقاش: الوفاء أساس المصداقية والثقة
علوم الدار
أبوظبي تطوّر أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي
الأخبار العالمية
رجل إطفاء يوثق حريق فرنسا بنظارات ذكية
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©