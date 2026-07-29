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ابتسامة ريو.. الرئيس البرازيلي يفحص أسنان مدير منظمة الصحة العالمية
29 يوليو 2026 19:22
رئيس البرازيل
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الرئيس البرازيلي
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
منظمة الصحة العالمية
البرازيل
لولا دا سيلفا
ريو دي جانيرو
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