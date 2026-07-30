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مصر: هجوم مسيرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط
30 يوليو 2026 19:10
مصر
مجلس الوزراء المصري
حريق
الحرائق
دمياط
ميناء دمياط
الطائرات المسيرة
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