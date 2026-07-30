اليابان.. زلزال يخلّف ضحايا داخل مصنع للورق

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النيابة العامة للدولة تستعرض اختصاصاتها وتجربتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
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30 يوليو 2026 20:54
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