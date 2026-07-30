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مشاهد مؤلمة لآثار حرائق الغابات المدمرة في كريت اليونانية
30 يوليو 2026 22:47
جزيرة كريت
اليونان
حرائق الغابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق الغابات في اليونان
حرائق غابات اليونان
حرائق الغابات باليونان
حرائق غابات
حرائق اليونان
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