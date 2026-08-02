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فيضانات كيرالا تحصد أرواحاً وتدمر منازل
2 أغسطس 2026 19:21
فيضانات في الهند
فيضانات الهند
فيضانات كيرالا
الفيضانات
مياه الفيضانات
كيرالا
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