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النيران تلتهم عبّارة إندونيسية على متنها 271 شخصاً
2 أغسطس 2026 19:23
اشتعال النيران
جزيرة جاوة
جاوة
إندونيسيا
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