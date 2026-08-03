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علوم الدار
«الفارس الشهم 3» تُكمل 1000 يوم من العطاء في دعم سكان غزة
3 أغسطس 2026 23:00
الفارس الشهم 3
الإمارات
فلسطين
قطاع غزة
غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
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