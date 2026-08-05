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علوم الدار
أبوظبي قبل نحو 7 ملايين عام.. كانت أشبه بمروج السافانا الأفريقية
5 أغسطس 2026 18:52
أبوظبي
السافانا
أفريقيا
الإمارات
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