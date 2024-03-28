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انتخاب سارة فلكناز عضواً في لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

انتخاب سارة فلكناز عضواً في لجنة مسائل الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي
28 مارس 2024 12:35

انتخب المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته 213 التي عقدت في جنيف بسويسرا، سارة محمد فلكناز نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، عضوا في لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد.

 

وحصدت الشعبة البرلمانية الإماراتية بهذه العضوية مكسباً جديداً يضاف لعضوياتها في الاتحاد، ومنها اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلة للمجموعة الجيوسياسية العربية، وعضوية اللجان الدائمة للاتحاد وهي لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التنمية المستدامة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكتب منتدى الشباب البرلمانيين، ومنتدى النساء البرلمانيات، ومجموعة الشراكة بين الجنسين.

 

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وتختص لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي بتعزيز الحوار والتفاهم بين البرلمانات في المنطقة، ومناقشة النزاعات في منطقة الشرق الأوسط والحلول السلمية للنزاعات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، وتطوير التوصيات والقرارات التي تساهم في دعم السلام والأمن في الشرق الأوسط.

 

وتتابع اللجنة عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسهل عملية الحوار بين أعضاء برلمانات الدول المتنازعة للوصول للحلول السلمية.

 

 

 

المصدر: وام
سويسرا
جنيف
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