الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يتقبلون التعازي في وفاة أحمد بن راشد
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات و7 دول
الأخبار العالمية
أبرز ما جاء في خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
تحطم مقاتلة "إف-16" أميركية في ألمانيا
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان قصف منشآت نفطية وصناعية
عام الأسرة
تغطية خاصة لفعاليات عام الأسرة 2026
آخر الأخبار
خلال توقيع الاتفاق الثلاثي بين أميركا والدنمارك وجرينلاند - أ ف ب
الأخبار العالمية
ترامب يوقع اتفاقاً أمنياً مع الدنمارك وجرينلاند
اليوم 21:15
خلال توقيع الاتفاق الثلاثي بين أميركا والدنمارك وجرينلاند - أ ف ب
الأخبار العالمية
ترامب يوقع اتفاقاً أمنياً مع الدنمارك وجرينلاند
اليوم 21:15
خورفكان يخوض ودّية في فترة التوقف
الرياضة
خورفكان يخوض ودّية في فترة التوقف
اليوم 20:45
خورفكان يخوض ودّية في فترة التوقف
الرياضة
خورفكان يخوض ودّية في فترة التوقف
اليوم 20:45
جمارك أبوظبي تستعرض حلول تمكين التجارة في «منتدى العين لأعمال المستقبل»
اقتصاد
جمارك أبوظبي تستعرض حلول تمكين التجارة في «منتدى العين لأعمال المستقبل»
اليوم 20:45
جمارك أبوظبي تستعرض حلول تمكين التجارة في «منتدى العين لأعمال المستقبل»
اقتصاد
جمارك أبوظبي تستعرض حلول تمكين التجارة في «منتدى العين لأعمال المستقبل»
اليوم 20:45
«هيئة مطار الشارقة الدولي» تشارك في معرض «محطة المسافرين آسيا 2026»
اقتصاد
«هيئة مطار الشارقة الدولي» تشارك في معرض «محطة المسافرين آسيا 2026»
اليوم 20:40
«هيئة مطار الشارقة الدولي» تشارك في معرض «محطة المسافرين آسيا 2026»
اقتصاد
«هيئة مطار الشارقة الدولي» تشارك في معرض «محطة المسافرين آسيا 2026»
اليوم 20:40
جامعة ليوا تعرض 37 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي
علوم الدار
جامعة ليوا تعرض 37 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي
اليوم 20:40
جامعة ليوا تعرض 37 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي
علوم الدار
جامعة ليوا تعرض 37 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي
اليوم 20:40
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة
اليوم 20:37
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة
اقتصاد
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة
اليوم 20:37

فيديو
علوم الدار
«ديواني».. منزل تسكنه الحروف والخطوط
اليوم 20:38
الأخبار العالمية
أول صومعة حبوب هوائية في الصين بـ 10000 طن
اليوم 18:57
الأخبار العالمية
إطلاق نار أمام مدرسة في تركيا
اليوم 18:54
الأخبار العالمية
روسيا ترد على الضربات الأوكرانية
21 سبتمبر 2026
الأخبار العالمية
إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
21 سبتمبر 2026
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح نموذجنا الذي لن نتراجع عنه
21 سبتمبر 2026
«ديواني».. منزل تسكنه الحروف والخطوط
علوم الدار
«ديواني».. منزل تسكنه الحروف والخطوط
اليوم 20:38
أول صومعة حبوب هوائية في الصين بـ 10000 طن
الأخبار العالمية
أول صومعة حبوب هوائية في الصين بـ 10000 طن
اليوم 18:57
إطلاق نار أمام مدرسة في تركيا
الأخبار العالمية
إطلاق نار أمام مدرسة في تركيا
اليوم 18:54
المزيد من الفيديوهات

الأكثر قراءة

"الأرصاد": النينيو تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ وتوقعات بارتفاع معدلات الأمطار بالدولة
علوم الدار
"الأرصاد": النينيو تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ وتوقعات بارتفاع معدلات الأمطار بالدولة
11 سبتمبر 2026
4 انتصارات تفصله.. أرسنال يهدد إنجاز البايرن في «الأبطال»
الرياضة
4 انتصارات تفصله.. أرسنال يهدد إنجاز البايرن في «الأبطال»
12 سبتمبر 2026
حضور جماهيري مكثف في الأمسية الموسيقية (من المصدر)
التعليم والمعرفة
«نصف حليم الآخر».. قراءة في الأغنية
16 سبتمبر 2026
تنويه من شرطة "أبوظبي" للسائقين والمشاة
تنويه من "شرطة أبوظبي" للسائقين والمشاة
16 سبتمبر 2026
"دبي الإسلامي" يطلق حساب المليونير ويحوّل الادخار إلى جوائز شهرية للفوز بمليون درهم إماراتي وسيارة "تسلا"
اقتصاد
"دبي الإسلامي" يطلق حساب المليونير ويحوّل الادخار إلى جوائز شهرية للفوز بمليون درهم إماراتي وسيارة "تسلا"
15 سبتمبر 2026
عبدالله المندوس واللورد فاكوفانوا عقب توقيع مذكرة التفاهم (وام)
علوم الدار
تفاهم بين «الوطني للأرصاد» وخدمات الأرصاد الجوية في تونغا
17 سبتمبر 2026
علوم الدار
جامعة ليوا تعرض 37 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي
جامعة ليوا تعرض 37 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي
اليوم 20:40
"مزيرعة" بالظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
"مزيرعة" بالظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
"مزيرعة" بالظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
"مزيرعة" بالظفرة تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اقتصاد
جمارك أبوظبي تستعرض حلول تمكين التجارة في «منتدى العين لأعمال المستقبل»
جمارك أبوظبي تستعرض حلول تمكين التجارة في «منتدى العين لأعمال المستقبل»
اليوم 20:45
الإمارات العالمية للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة
الإمارات العالمية للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة
الإمارات العالمية للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة
الإمارات العالمية للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة
حمد الكعبي
كلمة رئيس التحرير
6 أغسطس.. أوفياء لزايد
د. حمد الكعبي | 7 أغسطس 2026
حمد الكعبي
كلمة رئيس التحرير
 6 أغسطس.. أوفياء لزايد
د. حمد الكعبي | 7 أغسطس 2026
مآثر باقية
الافتتاحية
مآثر باقية
اليوم 00:15
مآثر باقية
الافتتاحية
 مآثر باقية
اليوم 00:15
كتّاب الاتحاد
ناصر الظاهري
ناصر الظاهري
ناس الغيوان.. وجيل جلاله
ناصر الظاهري | اليوم 00:17
ناصر الظاهري
ناصر الظاهري
 ناس الغيوان.. وجيل جلاله
ناصر الظاهري | اليوم 00:17
إبراهيم مبارك
إبراهيم مبارك
ورق اللوز
إبراهيم مبارك | اليوم 00:17
إبراهيم مبارك
إبراهيم مبارك
 ورق اللوز
إبراهيم مبارك | اليوم 00:17
علي العمودي
علي العمودي
وطن السلام
علي العمودي | اليوم 00:17
علي العمودي
علي العمودي
 وطن السلام
علي العمودي | اليوم 00:17
علي أبو الريش
علي أبو الريش
الموروث.. رسالة كبياض الموجة
علي أبو الريش | اليوم 00:17
علي أبو الريش
علي أبو الريش
 الموروث.. رسالة كبياض الموجة
علي أبو الريش | اليوم 00:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©