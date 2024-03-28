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عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيطاليا

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية إيطاليا
29 مارس 2024 00:22

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى العاصمة روما.
ورحب معالي أنطونيو تاجاني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها في المجالات كافة تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

كما استعرض الوزيران الفرص المتاحة لتنمية أطر التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من نمو وتطور، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا الصديقة لديهما الرغبة والإرادة المشتركة في تعزيز شراكتهما واستثمار كافة المقومات المتوافرة لديهما لدفع مسارات التعاون نحو آفاق أشمل بما يدعم خططهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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كما بحث سموه ومعالي أنطونيو تاجاني مجمل التطورات الراهنة في المنطقة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتطرقا إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على العمل مع إيطاليا وكافة الدول الصديقة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية المبذولة لحماية أمن وسلامة كافة المدنيين وتقديم الدعم الإنساني الكافي للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وعبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أنطونيو تاجاني
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