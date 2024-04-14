تعاون بين جامعة دبي ومعهد هايفورد

دبي (الاتحاد)

وقع مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي، ومعهد هايفورد للتدريب المتكامل مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي تتيح لكلا الطرفين التعاون في تقديم وتطوير برامج احترافية في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني.

ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، وراجو مينون، رئيس معهد هايفورد للتدريب المتكامل نيابة عن كومال جاجو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبحضور الدكتورة فيديا ناندا جوبال، مديرة مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي وممثلين من الجانبين.

وقال الدكتور عيسى البستكي: إن هذه الاتفاقية تدعم إنجازات مركز التطوير التنفيذي لدى الجامعة في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني، وإن الجامعة تلعب دوراً أساسياً كمؤسسة أكاديمية في إعداد وتطوير البرامج التدريبية التي تساهم في تلبية متطلبات السوق.

وأشار إلى أن الشراكات متعددة المجالات مع الشركات والمعاهد المتخصصة في مجالات التدريب والمجالات المختلفة تكون مفيدة لمجتمع الأعمال، وتساهم في مواكبة كل جديد في المجالات المهنية والتطبيقية.