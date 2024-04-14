الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين جامعة دبي ومعهد هايفورد

خلال توقيع الاتقافية (من المصدر)
15 ابريل 2024 02:23

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق غداً في دبي
الإمارات.. منظومة صحية متكاملة  لرعاية «اضطراب التوحد»

وقع مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي، ومعهد هايفورد للتدريب المتكامل مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي تتيح لكلا الطرفين التعاون في تقديم وتطوير برامج احترافية في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني.
ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، وراجو مينون، رئيس معهد هايفورد للتدريب المتكامل نيابة عن كومال جاجو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبحضور الدكتورة فيديا ناندا جوبال، مديرة مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي وممثلين من الجانبين.
وقال الدكتور عيسى البستكي: إن هذه الاتفاقية تدعم إنجازات مركز التطوير التنفيذي لدى الجامعة في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني، وإن الجامعة تلعب دوراً أساسياً كمؤسسة أكاديمية في إعداد وتطوير البرامج التدريبية التي تساهم في تلبية متطلبات السوق.
وأشار إلى أن الشراكات متعددة المجالات مع الشركات والمعاهد المتخصصة في مجالات التدريب والمجالات المختلفة تكون مفيدة لمجتمع الأعمال، وتساهم في مواكبة كل جديد في المجالات المهنية والتطبيقية.

دبي
جامعة دبي
عيسى البستكي
آخر الأخبار
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
الرياضة
ألونسو «القيصر الجديد».. وجوارديولا «يوم سوبر»!
اليوم 13:00
جوارديولا: «السيتي» يتألق «تحت الضغط»
الرياضة
جوارديولا: «السيتي» يتألق «تحت الضغط»
اليوم 12:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©