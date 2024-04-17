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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس أذربيجان
18 ابريل 2024 01:08

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية من فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها.

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تسلَّم الرسالة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال استقباله في العاصمة أبوظبي، معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة الأذري. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات وأذربيجان، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين في شتى المجالات، خاصة الطاقة، والطاقة المتجددة، إضافة إلى المواضيع المتعلقة باستضافة أذربيجان مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
أذربيجان
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