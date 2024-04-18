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محمد بن زايد ورودريغو تشافيس يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا

محمد بن زايد
18 ابريل 2024 09:18

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رودريغو تشافيس رئيس كوستاريكا، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا.

وأكد سموه أن الاتفاقية "تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين".

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وقال سموه في حسابه الرسمي عبر منصة إكس: "شهدتُ وفخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا التي تدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك لتعزيز خطط التنمية الشاملة في البلدين، وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونتطلع بكل تفاؤل إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكة".

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوستاريكا
اتفاقية
محمد بن زايد
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