جوامع ومساجد دبي جاهزة لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم

دبي (الاتحاد)

قام أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، بجولة تفقدية على مساجد الإمارة عقب موجة التقلبات الجوية غير المسبوقة، التي مرت بها البلاد بسلام، والحمد لله، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وذلك للاطمئنان والاطلاع على سير الأعمال وخطة الصيانة. حيث قام والوفد المرافق له بتفقد عدد من المساجد، التي تضررت بسبب الحالة الجوية، ووقف على أعمال الصيانة الجارية لها حالياً، وناقش مع المسؤولين في المواقع كيفية معالجتها، ووجه فرق العمل بسرعة التنفيذ، ومن هذه المساجد مسجد أسد بن الفرات، ومسجد خلفان بن ظاهر، بمنطقة الخوانيج، ومسجد حمد الهويدي بمنطقة الكرامة. وأعرب عن تقديره وثنائه لجهود فرق العمل في الدائرة التي عملت خلال 48 ساعة الماضية في متابعة جوامع ومساجد الإمارة كافة، وذلك خلال جولته التفقدية لبعض المساجد للاطلاع على سير الأعمال، وأكد على الجهوزية التامة لاستقبال رواد المساجد من المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم بإذن الله تعالى.

ومن جانبه أفاد المهندس محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد، بأنه والحمد لله لم يتضرر عدد كبير من المساجد في الإمارة، وذلك بفضل البنية التحتية القوية لإمارة دبي عموماً، والمساجد بصفة خاصة، إذ تواجدت فرق الصيانة على مدار اليومين الماضيين، وكانت على أهبة الاستعداد لصيانة بعض المساجد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة، وذلك بتصريف بعض المياه التي تسربت إليها من القباب وعبر الشوارع والطرق المرتفعة، لافتاً بأن المساجد التي تضررت مفتوحة الآن وتقام فيها الصلاة حالياً.