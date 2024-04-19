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تايوان تدعم جهود الإغاثة بـ 20 مليار دولار بعد الزلزال

تايوان تدعم جهود الإغاثة بـ 20 مليار دولار بعد الزلزال
19 ابريل 2024 13:49

 تعتزم حكومة تايوان تخصيص أكثر من 20 مليار دولار تايواني لدعم جهود الإغاثة، في مقاطعة "هوالين"، في أعقاب زلزال بلغت شدته 7.2 درجة، وقع في الثالث من أبريل الجاري وكان مركزه قبالة ساحل المقاطعة.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه تم تأكيد هذا التقدير أمس الخميس، في اجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، تشنج وين-تسان، وحضره مسؤولون من "لجنة البناء العامة" ووزارة الداخلية ووزارة النقل والاتصالات ووزارات أخرى، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

وذكر البيان أن 125 شركة تعمل في مجال الإسكان اتفقت على العمل مع وزارتي الداخلية والنقل لتوفير سكن لهؤلاء المتضررين من الزلزال ، على أساس إيجار قصير الأجل.

وأضاف تشينج أن ضحايا الكارثة والشركات المتضررة ستحصل على إعانات إيجار شهرية، من قبل الحكومة، بمبلغ يتراوح ما بين 8000 دولار تايواني شهريا لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد إلى 18 ألف دولار تايواني، كحد أقصى  شهريا لأسرة مكونة من ثمانية أفراد.

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وحتى الآن أودى أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما بحياة 17 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية يوم السبت الماضي أن سنغافوريين اثنين، يحملان جوازي سفر أستراليين، مازالا في عداد المفقودين، في حديقة "تاروكو" الوطنية، التي ألحقت بها أضراراً جسيمة، في مدينة "هوالين".

وبعد وقت قصير من وقوع الزلزال، خصصت الحكومة المركزية 300 مليون دولار تايوني في صورة مساعدات طارئة في مدينة "هوالين".  

المصدر: د ب أ
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