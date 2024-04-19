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الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة .. وتدعو إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة .. وتدعو إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد
19 ابريل 2024 14:46

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

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ودعت الوزارة، إلى ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة، مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة الخارجية
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