السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للتعليم المدرسي»  تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني

«الإمارات للتعليم المدرسي»  تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني
19 ابريل 2024 15:14

 

 

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية وذلك  من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل ولغاية يوم الخميس الموافق 25 أبريل.


وبينت المؤسسة أنها وحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 22 أبريل 2024، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن  يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل. فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول  إلى الرابع يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

أخبار ذات صلة
إعلان البرنامج الزمني لنتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 - 2024
«تعليم» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لطلبة «التعليم المستمر»

 وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة التاسعة مساءً ولغاية الساعة 12 صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
«كلاسيكو المليار» بين «الريال» و«البارسا»!
الرياضة
«كلاسيكو المليار» بين «الريال» و«البارسا»!
اليوم 10:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©