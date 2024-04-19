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طقس صحو واحتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
19 ابريل 2024 17:11

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون البحر في الخليج العربي خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الأول عند الساعة 17:22.
بحر عمان يكون أيضا خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة  20:08، والجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

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المصدر: وام
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