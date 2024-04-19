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حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية

حاكم الشارقة يوجه بالبدء في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية
19 ابريل 2024 20:10

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجهات المعنية في الإمارة بالبدء فوراً في حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن تأثيرات الحالة الجوية التي مرت بها الإمارة.
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة وزارة الطاقة والبنية التحتية بإعادة فتح مجاري الوديان في إمارة الفجيرة والتي تم ردمها وهو ما تسبب في إحداث تجمعات كبيرة من مياه الأمطار في الأحياء السكنية في مدينة كلباء.
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني بالعمل والتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية وبلديات الإمارة، والجهات ذات الاختصاص التي تقدم الدعم اللوجستي في عمليات مواجهة آثار الحالة الجوية، لمباشرة تقييم الأضرار، وتسريع تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة، والتي تضمن استقرار القاطنين على أرض الشارقة.
وثمن سموه جهود فرق العمل الميدانية من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية والعسكرية والمتطوعين من مواطنين ومقيمين الذين بذلوا الجهد الكبير في مواجهة الحالة الجوية، ومساعدة أفراد المجتمع كافة، للحفاظ على أرواحهم، وتسريع عودة الحياة الطبيعية لكافة مدن ومناطق الإمارة.

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المصدر: وام
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة
الحالة الجوية
أضرار
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