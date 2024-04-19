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أحمد بن محمد يعزي في وفاة زوجة أحمد الشنقيطي

أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
20 ابريل 2024 01:53

دبي (الاتحاد)

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قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عوشة بنت حسن المالك، زوجة أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، وشقيقة العميد علي حسن المالك، ووالدة كل من اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسلطان وهلال وسعيد أحمد الشنقيطي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

أحمد بن محمد
الإمارات
أحمد بن محمد بن راشد
دبي
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