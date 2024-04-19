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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان التطورات الراهنة في المنطقة

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية هولندا يبحثان التطورات الراهنة في المنطقة
19 ابريل 2024 22:57

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي هانكي برونز سلوت وزيرة خارجية هولندا، التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
واستعرض الجانبان مسارات التحرك لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع للحيلولة دون اتساع رقعة التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وأهمية نفاذ المساعدات للمدنيين في القطاع بشكل مكثف وعلى نحو آمن ومستدام.
وحذّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من التداعيات الخطيرة لزيادة حدة التوترات على أمن واستقرار المنطقة، مجدداً التأكيد على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية.
وأشار سموه إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً إيجابياً ينصب نحو ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي هانكي برونز سلوت، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

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المصدر: وام
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