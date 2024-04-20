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الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: نشهد تحسناً مطرداً في حركة المغادرين

الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: نشهد تحسناً مطرداً في حركة المغادرين
20 ابريل 2024 14:10

أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن حركة المغادرين تشهد تحسناً مطرداً.
وقال: إن مطارات دبي تكرس جهودها بشكلٍ كاملٍ لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم بسبب هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان رعايتهم ووصولهم إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن، عقب الأحوال الجوية التي شهدها هذا الأسبوع.
وأفاد بأنهم يعملون جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين الموجودين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم.
وأكد أن سلامة المسافرين على رأس الأولويات، قائلاً: «تواصل فرقنا توزيع الطعام والمياه في جميع أنحاء المطار لتلبية احتياجاتهم».
وللحدّ من الازدحام، طلب غريفيث من جميع المسافرين التحقق مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المعلومات حول رحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بساعتين على الأكثر.
وقال: «لإعطاء الأولوية للرحلات المغادرة، قمنا بتحديد عدد الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 12 من ظهر أمس الجمعة.. نُدرك أن هذا الوضع يثير الإزعاج للكثيرين، لذا يرجى قبول فائق اعتذارنا، هذه الظروف غير المسبوقة تشكل تحديات فريدة، ونحن نتعاون بشكلٍ دائمٍ مع جميع السلطات المعنية ومجتمع المطار لمعالجتها».وختم تصريحه قائلاً: «نُقدّرُ صبر ضيوفنا وتعاونهم خلال هذه الفترة، معاً، سنتجاوز هذا الوضع بالمرونة والعزيمة».

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