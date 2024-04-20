الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الثاني عند الساعة 00:34، والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 20:31، والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.