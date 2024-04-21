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علوم الدار

تمديد منظومة الدراسة "عن بعد" في الشارقة

تمديد الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصةفي الشارقة
21 ابريل 2024 14:37

قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة تمديد تفعيل منظومة الدراسة "عن بُعد" للمدارس الخاصة بالإمارة وذلك يوم غد الاثنين الموافق 22 أبريل الجاري.

يأتي القرار لضمان جاهزية المدارس والمناطق المحيطة لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية بعد الظروف الجوية التي مرت بها الدولة.

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كما يأتي القرار حفاظاً على السلامة العامة في ظل رفع حالة التأهب والجاهزية لمواجهة تداعيات الحالة الجوية ومواصلة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على السلامة العامة للجميع.

المصدر: وام
التعليم عن بعد
الشارقة
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