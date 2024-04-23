«طرق دبي»: 5 ملايين و235 ألف مستفيد من 50 مبادرة مجتمعية في 2023

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنفيذ 50 مبادرة مجتمعية وتطوعية خلال 2023 استفاد منها 5 ملايين و235 ألفاً و778 شخصاً داخل الدولة وخارجها.

وتنوعت محاور المبادرات ضمن مواضيع التنمية المجتمعية والهوية الوطنية، التي نُفِّذَت مع مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات شاركت في تقديم الدعم لتحقيق النتائج التي تتطلع إليها «الهيئة»، في ترسيخ العمل المجتمعي ونشر روح التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.

وقال راشد عبدالكريم الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق المواصلات، إن «الهيئة» حرصت على ربط محتوى وأهداف كل مبادرة بالخطة الاستراتيجية لـ«الهيئة» 2024 - 2030 والقيمة المؤسسية التي تتماشى معها، والمرتبطة بتعزيز قيم التسامح والتعاون والسمعة، والتنافسية والقيادة والعمل الجماعي، بالإضافة إلى مبادئ التسامح والسعي إلى تحقيق الريادة.

وأضاف: «بلغ أكبر رقم للمستفيدين من المبادرات الخيرية العالمية 5 ملايين مستفيد من حملة المليار الوجبة، إلى جانب مبادرة (كسوة خير) التي استفاد منها 60 ألف شخص ومبادرة (وسيلة الخير)، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، بالإضافة إلى (حملة رمضان أمان) التي استهدفت أكثر من 100 ألف مستفيد و(مشروع إفطار صائم) الذي ساهم في مساعدة 3 آلاف شخص».

وقال «ومن المشاريع المستدامة لـ(الهيئة) منذ عام 2018، توزيع (الهيئة) الحافلات المدرسية في دول عديدة منها تنزانيا، حيث استفاد منها 10 آلاف طالب، وذلك من خلال استخدام الحافلات، فضلاً عن 10 آلاف و585 طالباً في تايلاند، أما في أوغندا فقد استفاد 1.475 طالباً من الحافلات التي تبرعت بها (الهيئة)، وحصل 556 طالباً في مصر على تبرعات عبارة عن فصول دراسية، بالإضافة لمساهمة الهيئة في مبادرة سقيا الأمل وذلك من خلال التبرع بحفر 10 آبار».

وأوضح أن قيمة تعزيز التعاون تمثلت في مبادرات تستهدف فئة أصحاب الهمم في المجال الرياضي، ومنها مبادرة توفير حافلات لبطولة فزاع الدولية الرابعة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم 2023، وبلغ عدد المستفيدين، منها 1500 رياضي، ومبادرة المشي لدعم متلازمة داون، ودعم معرض «بازار مركز راشد لأصحاب الهمم»، والمساهمة في تقديم الدعم للأبطال الرياضيين من فئة أصحاب الهمم ومشاركتهم في البطولات المحلية والعالمية.

وأضاف أن إجمالي المبادرات التطوعية التي نفذتها «الهيئة» في 2023 بلغ 21 مبادرة شارك فيها 1.258 متطوعاً من خلال 5.066 ساعة تطوعية في مبادرات مختلفة منها «مبادرة تراحم ووسيلة الخير وحملة الإمارات نظيفة وزراعة أشجار القرم».

كما شارك المتطوعون في فعاليات رمضانية متنوعة، منها «المجلس الرمضاني» و«المير الرمضاني» و«حملة رمضان أمان» ومبادرات خاصة بعيدَي الفطر والأضحى وهي «كسوة العيد» و«توزيع العيدية» و«فرحة عيد»، وتوسعت مشاركتهم في «منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2023»، و«مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة».

ومن المبادرات التي سجلت ارتفاعاً في أعداد المستفيدين، المبادرات الثقافية والترفيهية ومنها مشاركة «الهيئة» في «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، حيث وفرت «الهيئة» حافلات ووسائل نقل بحري لزوار المهرجان لنقل المشاركين في الحدث من المؤلفين والناشرين، فضلاً عن توزيع بطاقات للمتطوعين.

ونظمت «الهيئة» في شهر القراءة 5 مبادرات، وهي: مبادرة تأليف الكتب ونشر مقتطفات عن فوائد القراءة للموظفين من خلال الموقع الداخلي لـ«الهيئة»، واستهدفت تلك المبادرات موظفي «الهيئة»، كما نُظِّمَت ورشُ عمل لطلبة الجامعات عن أهمية القراءة العامة وتقديم عروض مرئية عن كيفية إعداد وكتابة البحوث، أما المبادرات الترفيهية، فقد تضمنت تنظيم رحلات ترفيهية إلى مختلف المواقع الثقافية والتراثية في إمارة دبي ومنها متحف المستقبل ومدينة أي إم جي الترفيهية.