"الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة "الاتحادية للضرائب"

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ووجه أربعة أسئلة إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية.

وقال معالي صقر غباش في كلمة له في بداية الجلسة: قبلَ أيامٍ قلائلَ، شهدنا جميعاً أمطارَ خيرٍ عَمّت دولتنا، من أقصاها إلى أقصاها، وكانت الأشدَ غزارةً وقوةً على مدى أكثر من خمسةٍ وسبعين عاماً، وكما جاءت هذه الأمطارَ خيراً وبركةً. فقد جاءت أيضاً وهي تحمل رسالةَ عشناها وشهدناها جميعاً بتجديد الثقة بأنَّ دولتنا جاهزةٌ لمواجهة كل المواقف بحكمةِ قيادتِها وبإخلاص شعبها، وبالروحِ التي تسودُ بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، فحرصُ قيادِتنا الرشيدةِ ممثلةً في صاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن زايد آل نهيان- رئيسِ الدولة- (حفظه الله) وصاحبِ السموِ الشيخِ محمد بن راشد آل مكتوم– نائبِ رئيسِ الدولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ حاكمِ دبي (رعاه الله) وسموِ الشيخِ منصور بن زايد آل نهيان- نائبِ رئيسِ الدولةِ ـــ نائب رئيس مجلس الوزراء ـ رئيسِ ديوانِ الرئاسةِ وإخوانِهم حكامِ الإمارات، يؤكد أن سلامة المواطنين والمقيمين وأمنهم، هو أول أولويات القيادة، وأنَّ التلاحمِ بين القيادةِ والشعبِ هو مصدرُ قوتِنا وعزتنا الذي يُبقيها دوماً في أمنٍ وأمانٍ وسعةٍ ورخاءٍ، وقد تأكدَ كلُّ ذلك، أيضاً، بقرار صاحبِ السموِ رئيسِ الدولة (حفظه الله) بتقديم الدعم اللازم إلى جميع الأسر المتضررة وبسرعة دراسة حالة البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة وحصر الأضرار التي سببتها الأمطار لنضمنَ بها الحفاظَ على مكتسباتِنا الوطنية.

وأضاف معاليه: وإذ نرفعُ، بصفتنا جميعا في المجلس الوطني الاتحادي ممثلين لشعب الإمارات، أسمى آياتِ الشكر والامتنان والعرفان لقيادتنا الحكيمة والمخلصة فإننا نعربُ، أيضاً، عن كامل تقديرنا لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة على كافة المستويات الاتحادية والمحلية، ولكلِّ يدٍ، بادرت إلى تقديم كل ما تستطيعه من جَهدٍ وعملِ لمواجهة هذه الظروف. فعند الشدائد تُعرفُ معادن القيادات وحكمتها، كما تظهر قيمُ الشعوب ووفاؤُها، ولله الحمدُ نحن في نعمةٍ وفي ثقةٍ من كلِّ ذلك، وندعو الله أن يُديمها علينا.

وأكد المجلس في التوصيات التي تبناها خلال مناقشة الموضوع العام، على ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء بإعطاء المتعامل رقما ضريبيا، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وتسريع إجراءات الربط الالكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية.

وطالبت التوصيات بالإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، مما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، ودراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أيا كان عددها، بدلا من أن يكون استراد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.

وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس للموافقة عليها ورفعها للحكومة.

ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حيث وجهت نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول تغطية شركات التأمين لبعض المنشآت الصناعية والتجارية، فيما وجه الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول القروض العقارية طويلة الأمد، وحول شركات التأمين عبر المواقع الالكترونية، والتأمين الصحي للمواطنين.