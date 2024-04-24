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علوم الدار

وزير السياحة الإندونيسي لـ«الاتحاد»: تعزيز التعاون مع الإمارات في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر

ساندياجا أونو
25 ابريل 2024 01:40

هالة الخياط (أبوظبي)

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أكد معالي ساندياجا أونو، وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، لـ«الاتحاد» حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في العديد من المجالات، في صدارتها الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، وتحسين فرص الأعمال.
وأكد على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024  أهمية المؤتمر في توفيره فرصة لتبادل المعارف والخبرات وعقد الشراكات بما فيه مصلحة دول آسيا، سيما وأنه يجمع 1500 مشارك من 80 دولة. 
وقال: «نشارك من اندونيسيا بوفد رفيع المستوى لأهمية المواضيع التي يتم التطرق إليها، ومنها مواجهة تداعيات تغير المناخ، والطاقة النظيفة، ومواجهة الفقر».
وأعلن وزير السياحة الإندونيسي توقيع اتفاقية أمس مع الجانب الإماراتي فيما يخص المحافظة على أشجار المانجروف كأحد الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي.

إندونيسيا
الإمارات
الاقتصاد الأخضر
الطاقة النظيفة
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