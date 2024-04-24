«التنمية الأسرية» تطلق الدورة الرابعة من خدمة «سفراء المسؤولية المجتمعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، الدورة الرابعة من خدمة «سفراء المسؤولية المجتمعية»، وذلك ضمن خدمات وفعاليات تعزيز جودة حياة الأسرة، والتي تهدف إلى تنمية معارف ومهارات مجموعة من أفراد المجتمع الإدراكية والعاطفية والاجتماعية.

وقالت أمل العزام الخبير الاجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تعمل على نشر ثقافة الذكاء الاجتماعي وتعزيز تطبيقاته، سعياً منها لرفع مستوى السعادة والإيجابية وجودة الحياة في إمارة أبوظبي، حيث جاءت الدورة الرابعة من خدمة «سفراء المسؤولية المجتمعية» استكمالاً للدورات السابقة لتعزيز الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع، وترسيخ المبادئ الاستراتيجية الوطنية ومبادراتها المجتمعية والتي كان لها أثر اجتماعي ملموس بين المشاركين في الدورات السابقة».

وأشارت إلى أن خدمة «سفراء المسؤولية المجتمعية» تعمل على ترسيخ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة بمحاورها ومبادراتها، مما يُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والعلاقات الإيجابية في المجتمع والأسرة، وجودة الحياة الرقمية ودعم تطوير المجتمعات الرقمية الإيجابية والمستدامة.

وقالت فاطمة النيادي مسؤولة خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية: «تهدف مؤسسة التنمية الأسرية من خلال (خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة) إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى كافة أفراد الأسرة والمجتمع لتحقيق السعادة والرفاهية، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم على تحقيق نمط حياة صحي ونفسي وإيجابي، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي، بالإضافة إلى توفير أساليب تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع في جو اجتماعي يجمع بين المتعة وتطبيق جودة الحياة».

وأضافت: أن الخدمة تؤهل المرشحين في التطوع كسفراء لنشر ثقافة جودة الحياة، من خلال 40 ساعة تدريبية وتطبيقات عملية، والمحاكاة الاجتماعية بأفضل أساليب التدخل الاجتماعي ذات التأثير الإيجابي على مستوى المعرفة والاتجاهات والتغيير السلوكي، والتي تتناسب مع مراحلهم النمائية، لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال جودة الحياة، بالإضافة إلى زيادة وعيهم تجاه القضايا الاجتماعية المؤثرة في حياتهم.

وتابعت: يستوجب على المرشحين اجتياز مرحلة التدريب والتأهيل من تطبيق مهارات جودة الحياة وتقييم أدائهم لاستحقاق عضوية «سفير المسؤولية المجتمعية»، حيث تتضمن الخدمة 8 جلسات تدريبية و8 جلسات تطبيق عملي، وتقييم أداء من خلال جلسات محاكاة اجتماعية وتطبيقاتها، وموضحة أن عملية التسجيل لعضوية خدمة سفراء المسؤولية المجتمعية تتم من خلال تسجيل المرشحين في الخدمة على منصة «تم» للخدمات الحكومية، وذلك وفق شروط وأحكام الخدمة.