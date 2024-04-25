"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم، هي: 13.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل _درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The _lowest _temperature recorded over the country today morning was 13.6°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:15 UAE Local time. pic.twitter.com/NmFGz1Q4jP— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 25, 2024