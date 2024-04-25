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تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
25 ابريل 2024 11:03

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً صباح اليوم الخميس في منطقة سويحان "العين".

وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة "إكس"، أن "شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً صباح اليوم الخميس 25 أبريل في منطقة سويحان "العين".
كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً "بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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