تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي أنها ستُنفذ تمريناً صباح اليوم الخميس في منطقة سويحان "العين".

وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة "إكس"، أن "شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، تنفذ تمريناً صباح اليوم الخميس 25 أبريل في منطقة سويحان "العين".

كما أضاف الحساب أن التمرين يأتي بهدف قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، مهيباً "بالجمهور عدم الاقتراب أو التصوير حفاظاً على السلامة العامة".