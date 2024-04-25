محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أثناء لقائي اليوم مع أخي حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حفظه الله.. ضيف عزيز في بلدنا.. وصديق حقيقي لدولتنا.. ومحب دائم لشعبنا.. وشريك مستمر في بناء مستقبل أفضل لبلاده وبلادنا».