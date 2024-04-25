المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستأصل ورما وزنه 5 كغم

تمكن فريق الأطباء في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة من استئصال ورم يزن 5 كيلوغرامات من بطن مريض يعاني منذ سنوات من آلام حادة ومضاعفات صحية خطيرة.

شارك في إجراء العملية طاقم متكامل من مختلف التخصصات، لتسجل نجاحاً جديداً للمسشفى الذي يستقبل يومياً المرضى والمصابين.

وسيخضع الورم المستأصَل لفحص مخبري لتحديد البروتوكول العلاجي لاستكمال مرحلة الاستشفاء، حيث سيواصل الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي تقديم الاستشارات لمتابعة حالة المريض وتقديم العلاج اللازم له.

كما يواصل المستشفى تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمصابين والمرضى الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3.



