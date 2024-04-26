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طلاب وخريجو "نيويورك أبوظبي" يشاركون في معرض فني عالمي بإيطاليا

طلاب وخريجو "نيويورك أبوظبي" يشاركون في معرض فني عالمي بإيطاليا
26 ابريل 2024 12:10

يعرض تسعة من طلاب وخريجي برنامجي ماجستير الفنون الجميلة وبكالوريوس الآداب في جامعة نيويورك أبوظبي، وبدعم من مهرجان أبوظبي، أعمالهم في معرض عالمي بعنوان "علاقات العناصر" ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان "البنى الشخصية" المنعقد حالياً في المركز الثقافي الأوروبي – قصر مورا الإيطالي في مدينة البندقية، في إيطاليا.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: "احتفاءً بمكانة الإبداع في الدولة، وسعياً لتعزيز حضوره العالمي، ندعم معرض "علاقات العناصر" الذي يستضيفه المركز الثقافي الأوروبي في إطار فعاليات بينالي البندقية للفنون، والذي يسلط الضوء على عمل "شهيق" الفائز بجائزة كريستو وجان كلود".


وأضافت:" نؤمن بدور الفنون في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الطبيعة والاستدامة البيئية للحد من آثار التغير المناخي، انسجاماً مع رؤية الدولة واستضافتها COP28 وإقرار اتفاق الإمارات التاريخي".

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من جانبها، أكدت تينا شيرويل، مديرة برنامج ماجستير الفنون الجميلة في جامعة نيويورك أبوظبي، إن برنامج ماجستير الفنون الجميلة والإعلام الذي تقدمه جامعة نيويورك أبوظبي لمدة عامين هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث يغمر الطلاب في الأبحاث المعاصرة والممارسات الفنية ويدربهم ليصبحوا مفكرين عميقين ومبتكرين فنيين و يتعلّم الطلاب طرقاً لتصور الأسئلة، وتوضيح الأبحاث والأفكار بطرق موسعة، وإيجاد روابط بين الظواهر والمفاهيم التي قد تبدو متبعة، وتقديم رؤى قيّمة للأوضاع العالمية.

ويستقطب مهرجان "البنى الشخصية" جمهوراً من الفنانين وجامعي التحف والقيّمين والصحفيين والعامة لتجربة الفن المعاصر من جميع أنحاء العالم خلال بينالي البندقية للفنون عام 2024، الذي يحمل شعار "ما وراء الحدود".

المصدر: وام
معرض فني
نيويورك أبوظبي
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