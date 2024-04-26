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2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»

2 مايو موعداً لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
26 ابريل 2024 15:40

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة الثاني من مايو المقبل، وذلك لسماع دفاع المتهمين ورده على تعقيب النيابة العامة. ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة «لجنة العدالة والكرامة»، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.

واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس، وحضرها بعض من أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وبعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة لقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية.

وعقب ممثل النيابة العامة على ما ورد من دفوع ودفاع المتهمين بتمسك النيابة العامة بما جاء في مرافعتها الشفوية، وأنها بينت الجرائم المسندة إلى المتهمين وكيف أنها مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكم عنها المتهمون في القضية سالفة الذكر، ويتحقق بها التعدد المادي، وأن المتهمين لم يحاكموا عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي.

واختتمت النيابة تعقيبها بتأكيدها أن القضية على درجة من الخطورة على أمن الوطن، وأن المتهمين وقد أثقلهم جرمهم يحاولون الخروج بالقضية عن إطارها القانوني رغبة في النجاة من العقوبة الأشد.

المصدر: وام
محكمة أبوظبي الاتحادية
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