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الفريق الطبي في«برجيل» يجري أول عملية زراعة كبد

الفريق الطبي في«برجيل» يجري أول عملية زراعة كبد
26 ابريل 2024 17:59

 
أجرى الفريق الطبي بمدينة برجيل الطبية BMC في أبوظبي جراحة ناجحة لزراعة الكبد لمريضة ستينية، وذلك بفضل متبرع عشريني متوفي، ما منحها حياة جديدة بعد معاناة من تليف الكبد وسرطان الكبد استمرت لمدة عامين. وخضعت المريضة لتقييم ما قبل زراعة الكبد، ثم تم وضعها على قائمة الإنتظار لدى المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لمدة ستة أشهر، على الرغم من استدعائها للزراعة ثلاث مرات سابقًا، إلا أن الكبد المتبرع به لم يكن مناسباً لأسباب سريرية مختلفة. وقام الأطباء في BMC بجراحة زرع الكبد، وأشرف على عملية الزراعة الدكتور ريهان سيف،مدير برنامج برجيل لزراعة الأعضاء المتعددة في مدينة برجيل الطبية برفقة فريق طبي متعدد التخصصات، إضافة للفريق الإداري ومنسق الزراعة والأخصائي الاجتماعي. وأكد الدكتور ريهان سيف أن الجراحة كانت صعبة للغاية، ومعقدة بسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يجعل إستئصال الكبد التالف للمريضة أمراً صعباً. وأوضح أن عملية زراعة الكبد الناجحة في مدينة برجيل الطبية، تؤكد قدرات دولة الإمارات في توفير الرعاية الصحية المتقدمة لجميع المحتاجين لها، لافتا إلى أن فريق زراعة الأعضاء في المدينة الطبية يتمتع بخبرة واسعة، فيما تم توسيع نطاق خدمات برنامج زراعة الأعضاء في برجيل الطبية ليشمل زراعة الكبد لدى البالغين والأطفال، من متبرعين متوفين أو أحياء.

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المصدر: وام
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