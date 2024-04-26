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علوم الدار

في «برجيل الطبية».. زراعة كبد لمريضة «ستينية» من شاب متوفٍّ

الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة
27 ابريل 2024 01:31

أبوظبي (الاتحاد) 

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أنهت جراحة ناجحة لزراعة الكبد، معاناة مريضة ستينية كانت تعاني من تليف الكبد وسرطان الكبد استمرت لمدة عامين، أجرى الجراحة الفريق الطبي بمدينة برجيل الطبية BMC في أبوظبي بفضل متبرع عشريني متوفٍّ، وتعتبر المريضة فاطمة علي أول مريضة تخضع لعملية زراعة الكبد في المدينة الطبية.
كانت فاطمة علي المقيمة في دولة الإمارات  قد عاشت في دوامة من الألم عندما تم تشخيص إصابتها بالتهاب الكبد المناعي الذاتي، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي في الجسم خلايا الكبد، وفي عام 2022 تم تشخيص إصابتها بتليف الكبد اللا تعويضي، وبعد مرور عام أصيبت أيضاً بسرطان الكبد، وخلال العام الماضي حصلت على استشارة الأطباء في مدينة برجيل الطبية BMC الذين أوصوا بإجراء عملية زرع كبد، نظراً لخطورة حالتها، وأصبحت تخضع للمتابعة الدورية تحت رعاية الدكتور ريهان سيف، مدير برنامج برجيل لزراعة الأعضاء المتعددة ، وخضعت فاطمة لتقييم ما قبل زراعة الكبد، ثم تم وضعها على قائمة الانتظار لدى المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء لمدة ستة أشهر. تغير كل شيء بالنسبة لفاطمة، عندما تلقت مكالمة هاتفية من مكتب برجيل لزراعة الأعضاء في مارس الماضي، تشير إلى وجود شاب يبلغ من العمر 23 عاماً يعاني إصابة دماغية رضحية كان قد أصيب بخلل شديد في جذع الدماغ، وتم إعلان موته دماغياً، ووفقاً للمعايير المتبعة، وقام المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، بالتواصل مع عائلة المتوفى الذين تكرموا في لفتة إنسانية نبيلة بالموافقة على التبرع.

أبوظبي
زراعة الكبد
سرطان الكبد
الإمارات
مستشفى برجيل
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